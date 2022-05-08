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УАФ офіційно затвердила дострокове завершення Кубка України, Першої та Другої ліг, жіночого та аматорського чемпіонатів

Чемпіонів та призерів змагань – не буде
Футбол Украинская Премьер-лига
12:52
УАФ офіційно затвердила дострокове завершення Кубка України, Першої та Другої ліг, жіночого та аматорського чемпіонатів
Будинок футболу / Фото - УАФ
Виконавчий комітет УАФ ухвалив декілька рішень стосовно сезону-2021/22 у зв’язку з військовою агресією зі строни росії та введенням воєнного стану в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення Кубка України, Першої ліги, Другої ліги, жіночого чемпіонату та аматорського чемпіонату поточного сезону.

Турнірні таблиці у зазначених змаганнях зафіксовані станом на 24 лютого 2022 року. Чемпіонів та призерів змагань – не буде.

Також виконком подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування.

Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні.
Владимир Кириченко
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