Стали известны арбитры матча Украина – Бахрейн
УАФ подняла зарплаты украинским арбитрам на 60%
Павелко сообщил, что рефери из УПЛ имеют авторитет
Фото: УПЛ
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью «Денисов Time», что с нового сезона украинских арбитров ждет повышение окладов.
«Конечно, есть доверие к Лучано Лучи. В последнее время у нас была внедрена система VAR и не каждая страна в Европе может этим похвастаться. Недавно на конгрессе UEFA в Монтре ко мне подходили коллеги из Грузии и Латвии и спрашивали о том, как внедрять систему VAR. Мы договорились, что к нам в Украину приедут делегации из этих стран и мы поделимся своим опытом.
Мы не говорим прессе, сколько к нам приходит от иностранных комитетов арбитров предложений о том, чтобы наши арбитры обслуживали ключевые матчи этих чемпионатов. Наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится. Есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%. Были предложения поднять и на большую сумму, но надо понимать, что не все клубы имеют финансовую возможность».
Также Павелко сообщил, что сборная Украины будет играть в новой форме на Евро-2020.
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