УАФ подняла зарплаты украинским арбитрам на 60%

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Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью «Денисов Time», что с нового сезона украинских арбитров ждет повышение окладов.

Мы не говорим прессе, сколько к нам приходит от иностранных комитетов арбитров предложений о том, чтобы наши арбитры обслуживали ключевые матчи этих чемпионатов. Наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится. Есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%. Были предложения поднять и на большую сумму, но надо понимать, что не все клубы имеют финансовую возможность».