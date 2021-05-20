УАФ пожизненно отстранила Севидова от футбола. Решение может быть обжаловано в CAS

Апелляция специалиста только ужесточила наказание

Александр Севидов / Фото - UA-Football

Апелляционный комитет УАФ принял решение ожесточить наказание украинского специалиста Александра Севидова по делу об участии «Сум» в матчах с фиксированным результатом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее срок дисквалификации составлял 5 лет. Теперь же тренер отстранен от футбола пожизненно.

Таким образом, была удовлетворена жалоба Комитета этики и честной игры УАФ, который требовал ужесточить санкции. Сторона Севидова ходатайствовала о полной отмене дисквалификации.

Решение апелляционного комитета может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS)

Ранее специалист рассказал о своей версии событий перед скандальным матчем «Минай» – «Шахтер».