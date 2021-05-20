Севидов: «Игрокам «Миная» приходили SMS со счетом матча с «Шахтером»
УАФ пожизненно отстранила Севидова от футбола. Решение может быть обжаловано в CAS
Апелляция специалиста только ужесточила наказание
20 мая 19:01
Александр Севидов / Фото - UA-Football
Апелляционный комитет УАФ принял решение ожесточить наказание украинского специалиста Александра Севидова по делу об участии «Сум» в матчах с фиксированным результатом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее срок дисквалификации составлял 5 лет. Теперь же тренер отстранен от футбола пожизненно.
Таким образом, была удовлетворена жалоба Комитета этики и честной игры УАФ, который требовал ужесточить санкции. Сторона Севидова ходатайствовала о полной отмене дисквалификации.
Решение апелляционного комитета может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS)
Ранее специалист рассказал о своей версии событий перед скандальным матчем «Минай» – «Шахтер».
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