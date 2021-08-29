УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Петраков – и.о. главного тренера

Фото: УАФ

УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины.

Исполняющим обязанности тренера назначен Александр Петраков. Его ассистентами стали Андрей Анненков, Александр Шовковский.

Тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, а тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко.

Войти в штаб мог и Олег Гусев, но до переговоров дело не дошло.

Украина уже 1 сентября сыграет первый матч под руководством Петракова против Казахстана.