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УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Петраков – и.о. главного тренера
Футбол Сборная Украины
11:48
УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины
Фото: УАФ

УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины.

Исполняющим обязанности тренера назначен Александр Петраков. Его ассистентами стали Андрей Анненков, Александр Шовковский.

Тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, а тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко.

Войти в штаб мог и Олег Гусев, но до переговоров дело не дошло.

Украина уже 1 сентября сыграет первый матч под руководством Петракова против Казахстана.

 

Андрей Усмонов
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Теги

УАФ сборная Украины (футбол) Александр Петраков

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