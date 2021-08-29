Петраков до сих пор не подписал контракт с УАФ
УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины
Петраков – и.о. главного тренера
11:48
Фото: УАФ
УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины.
Исполняющим обязанности тренера назначен Александр Петраков. Его ассистентами стали Андрей Анненков, Александр Шовковский.
Тренеры по физической подготовке – Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, а тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко.
Войти в штаб мог и Олег Гусев, но до переговоров дело не дошло.
Украина уже 1 сентября сыграет первый матч под руководством Петракова против Казахстана.
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