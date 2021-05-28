«Олимпик» получил аттестат от УАФ на следующий сезон
УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Несмотря на слухи, он останется во главе украинского арбитража
Лучано Лучи / фото - football24
Ассоциация футбола Украины продлила соглашение с 71-летним куратором арбитража Украины Лучано Лучи, сообщает UA-Football.
Ранее была информация о том, что в конце сезона итальянец покинет свой пост. Такие слухи вызвала ситуация со значительным ростом судейских скандалов, связанных с украинским футболом.
Также стало известно, что в начале мая Лучи чуть ли не в первый раз прибыл в Украину для личной консультации отечественных арбитров.
Напомним, недавно УАФ подняла зарплаты арбитрам на 60%.
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