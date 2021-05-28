УАФ продлила контракт с Лучано Лучи

Несмотря на слухи, он останется во главе украинского арбитража

Лучано Лучи / фото - football24

Ассоциация футбола Украины продлила соглашение с 71-летним куратором арбитража Украины Лучано Лучи, сообщает UA-Football.

Ранее была информация о том, что в конце сезона итальянец покинет свой пост. Такие слухи вызвала ситуация со значительным ростом судейских скандалов, связанных с украинским футболом.

Также стало известно, что в начале мая Лучи чуть ли не в первый раз прибыл в Украину для личной консультации отечественных арбитров.

Напомним, недавно УАФ подняла зарплаты арбитрам на 60%.