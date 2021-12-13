УАФ решила продлить контракт с Ротанем, который тренирует молодежную сборную Украины

Также на своих должностях останутся Езерский, Кузнецов и Нагорняк

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Исполком УАФ поддержал предложение Комитета национальных сборных команд УАФ о продлении контрактов с тренерами молодежной и юношеских сборных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение получил наставник молодежной команды Руслан Ротань. Также продолжат работу трое коачей юношеских коллективов.

Речь о Владимире Езерском, который продолжит совмещать посты в сборных 2002 и 2006 годов рождения. Также контракт продлен с Олегом Кузнецовым (2005 г. р.) и Сергеем Нагорняком (2004 г. р.).

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