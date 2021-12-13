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УАФ решила продлить контракт с Ротанем, который тренирует молодежную сборную Украины

Также на своих должностях останутся Езерский, Кузнецов и Нагорняк
Футбол Сборная Украины
17:03
УАФ решила продлить контракт с Ротанем, который тренирует молодежную сборную Украины
Руслан Ротань / Фото - УАФ

Исполком УАФ поддержал предложение Комитета национальных сборных команд УАФ о продлении контрактов с тренерами молодежной и юношеских сборных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение получил наставник молодежной команды Руслан Ротань. Также продолжат работу трое коачей юношеских коллективов.

Речь о Владимире Езерском, который продолжит совмещать посты в сборных 2002 и 2006 годов рождения. Также контракт продлен с Олегом Кузнецовым (2005 г. р.) и Сергеем Нагорняком (2004 г. р.).

Ранее сборные Украины U-19 и U-17 узнали своих соперников по отбору на Евро-2023.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Ротань Владимир Езерский Сергей Нагорняк УАФ

Комментарии 1

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13 декабря 2021г. 17:43
По Ротаню не согласен.
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