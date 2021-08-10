УАФ рассматривает Петракова тренером сборной Украины, если с Ребровым не удастся договориться

На данный момент наставник возглавляет команду U-18

Фото: УАФ

УАФ рассматривает других кандидатов на пост главного тренера сборной Украины кроем Сергея Реброва.

Пока, с Ребровым о назначении не договорились из-за его контракта с клубом «Аль-Айн». Вместо него могут назначить Александра Петракова.

УАФ предложит наставнику занять пост тренера главной команды с приставкой исполняющего обязанности главного тренера, если вариант с Ребровым окончательно отпадет.

На данный момент Петраков возглавляет молодежную сборную Украины U-18, а два года назад выиграл ЧМ со сборной U-20.