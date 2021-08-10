Шевченко доволен, что его место в сборной займет Ребров
УАФ рассматривает Петракова тренером сборной Украины, если с Ребровым не удастся договориться
На данный момент наставник возглавляет команду U-18
10:10
Фото: УАФ
УАФ рассматривает других кандидатов на пост главного тренера сборной Украины кроем Сергея Реброва.
Пока, с Ребровым о назначении не договорились из-за его контракта с клубом «Аль-Айн». Вместо него могут назначить Александра Петракова.
УАФ предложит наставнику занять пост тренера главной команды с приставкой исполняющего обязанности главного тренера, если вариант с Ребровым окончательно отпадет.
На данный момент Петраков возглавляет молодежную сборную Украины U-18, а два года назад выиграл ЧМ со сборной U-20.
Комментарии 1