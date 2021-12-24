УАФ сняла три очка с клуба Второй лиги

«Сумы» наказаны за выходку фанатов

Фото: Football24

«Сумы» оштрафованы УАФ снятием трех очков с команды.

Все из-за фанатов команды, которые сорвали матч Второй лиги против «Перемоги». Гостям присудили техническую победу.

Кроме этого, УАФ обязал «Сумы» провести следующие два матча чемпионата ПФЛ без болельщиков и оплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 гривен.

«Сумы» занимают последнее 16-e место в своей группе Второй лиги. Лидируют «Карпаты» и «Металлург».