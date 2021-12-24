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УАФ сняла три очка с клуба Второй лиги

«Сумы» наказаны за выходку фанатов
Футбол Первая лига
22:10
УАФ сняла три очка с клуба Второй лиги
Фото: Football24

«Сумы» оштрафованы УАФ снятием трех очков с команды.

Все из-за фанатов команды, которые сорвали матч Второй лиги против «Перемоги». Гостям присудили техническую победу.

Кроме этого, УАФ обязал «Сумы» провести следующие два матча чемпионата ПФЛ без болельщиков и оплатить обязательный денежный взнос в размере 200 000 гривен.

«Сумы» занимают последнее 16-e место в своей группе Второй лиги. Лидируют «Карпаты» и «Металлург».

Андрей Усмонов
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УАФ Сумы Вторая лига

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