Первая лига. «Кривбасс» совершил камбэк с 0:2, «Оболонь» и «Олимпик» поделили очки
УАФ сократила дисквалификацию Гельзина до трех лет
Апелляция частично была удовлетворена
Фото: ФК Олимпик
УАФ частично удовлетворила апелляцию экс-президента «Олимпика» Владислава Гельзина.
Ранее его отстранили на пять лет от любой футбольной деятельности. Теперь же УАФ сократила дисквалификацию до трех лет.
При этом штраф и условное наказание ассоциация оставила в силе. Заниматься футбольной деятельностью функционеру запрещено, сообщает сайт УАФ.
Напомним, дисквалификацию Гельзин получил в конце прошлого сезона за неуместные высказывания в прямом эфире.
По итогу, «Олимпик» понизился в классе, хотя вылететь из УПЛ должен был «Минай». У нынешней команды уже другой владелец.
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