УАФ сократила дисквалификацию Гельзина до трех лет

Апелляция частично была удовлетворена

Фото: ФК Олимпик

УАФ частично удовлетворила апелляцию экс-президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Ранее его отстранили на пять лет от любой футбольной деятельности. Теперь же УАФ сократила дисквалификацию до трех лет.

При этом штраф и условное наказание ассоциация оставила в силе. Заниматься футбольной деятельностью функционеру запрещено, сообщает сайт УАФ.

Напомним, дисквалификацию Гельзин получил в конце прошлого сезона за неуместные высказывания в прямом эфире.

По итогу, «Олимпик» понизился в классе, хотя вылететь из УПЛ должен был «Минай». У нынешней команды уже другой владелец.