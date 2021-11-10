Тренер Болгарии: «Уверен, с Боснией Украина будет действовать иначе, чем с нами»
УАФ сообщила, сколько болельщиков ожидается на матче Украина – Болгария в Одессе
Команда Петракова проведет генеральную репетицию перед Боснией
20:53
Фото: УАФ
На товарищеском матче Украина – Болгария ожидается около 11 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба УАФ.
Матч пройдет 11-го ноября в Одессе, на стадионе «Черноморец».
На матч будут пускать только с сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус (или справкой о выздоровлении после коронавируса).
Перед матчем возле стадиона будут работать 3 пункта экспресс-тестирования на коронавирус.
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