УАФ сообщила, сколько болельщиков ожидается на матче Украина – Болгария в Одессе

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Фото: УАФ

На товарищеском матче Украина – Болгария ожидается около 11 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба УАФ.

Матч пройдет 11-го ноября в Одессе, на стадионе «Черноморец».

На матч будут пускать только с сертификатом вакцинации или негативным тестом на коронавирус (или справкой о выздоровлении после коронавируса).

Перед матчем возле стадиона будут работать 3 пункта экспресс-тестирования на коронавирус.

Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.