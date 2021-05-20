УАФ утвердила места проведения товарищеских матчей Украины с Северной Ирландией и Кипром

Болельщики смогут присутствовать на трибунах арены

Сборная Украины / фото - Getty Images

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на плановом заседании утвердил места проведения двух оставшихся товарищеских матчей сборной Украины: с Северной Ирландией и Кипром.

Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Ирландией на стадионе «Днепр-Арена» 3-го июня, а поединок с Кипром «сине-желтые» проведут в на ОСК «Металлист» в Харькове 7-го июня.

Первый спарринг с Бахрейном состоится 23-го мая в Харькове.

Следите за матчем Украина – Бахрейн в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в 21:00.

Напомним, ранее УАФ позволила болельщикам присутствовать на товарищеских матчах сборной.