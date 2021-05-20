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УАФ утвердила места проведения товарищеских матчей Украины с Северной Ирландией и Кипром
Болельщики смогут присутствовать на трибунах арены
20 мая 18:26
Сборная Украины / фото - Getty Images
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на плановом заседании утвердил места проведения двух оставшихся товарищеских матчей сборной Украины: с Северной Ирландией и Кипром.
Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Ирландией на стадионе «Днепр-Арена» 3-го июня, а поединок с Кипром «сине-желтые» проведут в на ОСК «Металлист» в Харькове 7-го июня.
Первый спарринг с Бахрейном состоится 23-го мая в Харькове.
Следите за матчем Украина – Бахрейн в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в 21:00.
Напомним, ранее УАФ позволила болельщикам присутствовать на товарищеских матчах сборной.
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