Убедил Гвардиолу. Зинченко – в старте «Манечстер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном»

Александр Зинченко / Фото: Twitter

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко попал в стартовый состав на эту встречу.

Your City starting XI to face Wolves



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Sterling, Grealish



SUBS | Steffen, Walker, Stones, Ake, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/E6i7miB4AD