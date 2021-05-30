Убедил руководство. «Челси» предложил Канте новый контракт

Хавбек был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Н`голо Канте / Фото - AFP

Полузащитник «Челси» Н'голо Канте получил предложение подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Действующее соглашение француза истекает летом 2023 года. Но, несмотря на это, руководство «аристократов» намерено продлить его уже сейчас.

Хавбек был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». После поединка игроку был предложен долгосрочный контракт.

Намомним, «синие» минимально переиграли «горожан» (1:0) и стали победителями главного еврокубка.