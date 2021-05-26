Миколенко: «У Луческу и Шевченко требования одни и те же»
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Успешные выступления хавбека в «Генте» были оценены по достоинству
11:32
Безус и Шевченко / Фото - УАФ
Полузащитник «Гента» Роман Безус был вызван в сборную Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Футболист присоединится к команде на втором сборе. Начало заключительного этапа подготовки к Евро-2020 запланировано на 28 мая.
Отметим, хавбек сделал огромный вклад в победу «Гента» в плей-офф чемпионата Бельгии. В шести матчах он отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
Сам Безус ранее выражал сомнение в том, что получит вызов в сборную.
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