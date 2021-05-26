Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины

Успешные выступления хавбека в «Генте» были оценены по достоинству

Безус и Шевченко / Фото - УАФ

Полузащитник «Гента» Роман Безус был вызван в сборную Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Футболист присоединится к команде на втором сборе. Начало заключительного этапа подготовки к Евро-2020 запланировано на 28 мая.

Отметим, хавбек сделал огромный вклад в победу «Гента» в плей-офф чемпионата Бельгии. В шести матчах он отличился четырьмя голами и двумя ассистами.

Сам Безус ранее выражал сомнение в том, что получит вызов в сборную.