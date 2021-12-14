Убедили Суркиса. В ближайшие дни Миколенко перейдет в именитый европейский клуб

Защитник «Динамо» не попал в «золотую клетку»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшие дни покинет клуб. На киевлян вышел один из известных европейских клубов.

Сообщается, что в данный момент сторонами обсуждаются последние детали соглашения. В скором времени будет объявлено о трансфере.

Всего в бело-синей футболке Миколенко провел 132 матча. В них ему удалось оформить 7 голов и 20 результативных передач.

Действующий контракт защитника рассчитан до 30 сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Миколенко с переходом в «Дженоа» Андрей Шевченко. Но сам специалист опровергнул такую возможность.