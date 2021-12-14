Убедили Суркиса. В ближайшие дни Миколенко перейдет в именитый европейский клуб

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Защитник «Динамо» не попал в «золотую клетку»
14 декабря 12:31
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшие дни покинет клуб. На киевлян вышел один из известных европейских клубов.
Сообщается, что в данный момент сторонами обсуждаются последние детали соглашения. В скором времени будет объявлено о трансфере.
Всего в бело-синей футболке Миколенко провел 132 матча. В них ему удалось оформить 7 голов и 20 результативных передач.
Действующий контракт защитника рассчитан до 30 сентября 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро.
Ранее слухи связывали Миколенко с переходом в «Дженоа» Андрей Шевченко. Но сам специалист опровергнул такую возможность.
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