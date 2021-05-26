Участие лидера обороны МЮ в финале ЛЕ – пока под вопросом

Магуайр полетел с командой на матч с «Вильярреалом», но рискует не попасть в состав из-за травмы

Фото - Манчестер Юнайтед Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил о состоянии защитника Гарри Магуайра перед финалом Лиги Европы против «Вильярреала». Слова специалиста передает пресс-служба UEFA. Мы хорошо подготовились. Антони Марсьяль не успел восстановиться, Фил Джонс тоже, понятно, не сыграет. Гарри Магуайр только начинает пробежки по бровке. Вероятно, он попытается что-то сделать и внести какой-то вклад. Сможет ли он участвовать? В этом есть сомнения, но такая вероятность существует. В остальном состав выглядит достойно. Решающий поединок турнира можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк