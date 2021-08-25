Участие одного из лидеров «Шахтера» в матче с «Монако» под угрозой

Де Дзерби придется искать другие опции в атаке

фото - ФК Шахтер

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо может пропустить ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Монако».

Футболист на последней тренировке занимался индивидуально. Во время занятия общей группы игрок в одиночку бегал вокруг стадиона.

Бразилец пропустил последний матч команды против «Черноморца», где «горняки» разгромили своего соперника.

Именно Педриньо забил победный гол в ворота «Монако» в первом матче во Франции.

Ответная игра состоится уже сегодня, 25 августа в Харькове в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

Напомним, тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что о первой игре нужно забыть.