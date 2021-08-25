Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»
Участие одного из лидеров «Шахтера» в матче с «Монако» под угрозой
Де Дзерби придется искать другие опции в атаке
07:37
фото - ФК Шахтер
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо может пропустить ответный матч квалификации Лиги чемпионов против «Монако».
Футболист на последней тренировке занимался индивидуально. Во время занятия общей группы игрок в одиночку бегал вокруг стадиона.
Бразилец пропустил последний матч команды против «Черноморца», где «горняки» разгромили своего соперника.
Именно Педриньо забил победный гол в ворота «Монако» в первом матче во Франции.
Ответная игра состоится уже сегодня, 25 августа в Харькове в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.
Напомним, тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что о первой игре нужно забыть.
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