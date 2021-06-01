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Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»

Дисквалификация футболиста заканчивается летом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:39
Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Андре Онана / фото - Eurosport

«Арсенал» планирует приобрести вратаря «Аякса» Андре Онана, сообщает Fabrizio Romano.

На фоне не самой уверенной игры Бернда Лено, боссы «канониров» хотят усилить вратарскую позицию. Лондонцев не отпугивает тот факт, что после проваленного допинг-теста, Онана почти полгода не выходил на поле.

Кипера отстранили от футбола за употребление допинга. Как сообщал сам вратарь, он не собирался нарушать правила, а просто принял лекарство, выписанное его жене, когда плохо себя почувствовал. Медицинский препарат содержал запрещенное вещество, из-за которого футболиста и отстранили.

«Канониры» не столкнулись бы с проблемой на вратарской позиции, если бы не отдали прошлым летом в «Астон Виллу» Эмилиано Мартинеса, который стал лучшим вратарем чемпионата Англии по многим ключевым показателям.

Напомним, в «Арсенал» может перейти лидер «Шахтера».

Павел Харченко
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Теги

Андре Онана Арсенал Лондон Аякс

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