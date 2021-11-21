«Удачная» замена. Игрока «Мариуполя» удалили спустя две минуты после выхода на поле

Неудачный матч в исполнении Петермана

Фото: ФК Мариуполь

«Мариуполь» разгромно проиграл «Ворскле» (1:5) в 15-м туре УПЛ.

Одной из причин поражения стало удаление защитника гостей Никиты Петермана. Он появился на замену, но был удален спустя две минуты после выхода на поле за фол на Ибрагиме Кане.

Этот матч стал 11-м для защитника в нынешнем сезоне УПЛ.

На его счету есть одна голевая передача.