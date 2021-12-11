Удаление и пенальти помогли «Манчестер Сити» Зинченко минимально одолеть «Вулверхэмптон»

Форвард «волков» получил две желтые карточки за 30 секунд

Рахим Стерлинг / фото - Manchester Evening News

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Вулверхэмптон».

Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве. Форвард Рауль Хименес получил предупреждение за фол, а спустя 30 секунд он увидел перед собой второй «горчичник», за то, что помешал игроку «горожан» разыграть мяч.

Во второй половине встречи рефери назначил неоднозначный пенальти в ворота «волков» за игру рукой Жоау Моутиньо, который уверенно реализовал Рахим Стерлинг.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Сити» и провел на поле все 90 минут.

Турнирная таблица английского чемпионата.

АПЛ, 16-й тур

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» 1:0

Голы: Стерлинг, 66 (пен.).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Гюндоган (Фоден, 56), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 74), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер (Поденсе, 87), Моутинью, Рубен Невеш (Тринкау, 82), Хименес, Траоре (Хван Хи Чхан, 67).

Предупреждения: Рубен Диаш (40), Родри (43), Хименес (45), Рубен Невеш (45), Дендонкер (78), Жоау Канселу (81).

Удаление: Хименес (45+3).