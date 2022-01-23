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Удаление одноклубника Миколенко помогло Тунису выйти в 1/4 Кубка Африки

Нигерия играла в меньшинстве со средины второго тайма
Футбол В мире
22:51
Удаление одноклубника Миколенко помогло Тунису выйти в 1/4 Кубка Африки
фото - Punch

В матче 1/8 Кубка Африки Нигерия играла с Тунисом.

Номинальные гости открыли счет в игре уже на 47-й минуте. Отличился Мсакни.

Вскоре нигерийцы вовсе остались в меньшинстве. Удаление заработал хавбек Алекс Ивоби, выступающий за «Эвертон».

Победа отправила Тунис в 1/4 турнира, где они сыграет с Буркина-Фасо, которая ранее обыграла Габон.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Нигерия – Тунис 0:1

Голы: Мсакни, 47

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Умар, 75), Саймон, Ихеаначо (Ивоби, 59), Авонийи (Олайинка, 60).

Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Ифа, Тальби, Хаддади, Схири, Лаидуни, Слиман, Рафья (Слити, 69), Мсакни, Жазири.

Предупреждения: Ихеаначо (20), Лаидуни (53).

Удаление: Ивоби (66).

Павел Харченко
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Кубок африканских наций сборная Нигерии (футбол) сборная Туниса (футбол)

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