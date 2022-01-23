Удаление одноклубника Миколенко помогло Тунису выйти в 1/4 Кубка Африки
В матче 1/8 Кубка Африки Нигерия играла с Тунисом.
Номинальные гости открыли счет в игре уже на 47-й минуте. Отличился Мсакни.
Вскоре нигерийцы вовсе остались в меньшинстве. Удаление заработал хавбек Алекс Ивоби, выступающий за «Эвертон».
Победа отправила Тунис в 1/4 турнира, где они сыграет с Буркина-Фасо, которая ранее обыграла Габон.
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия – Тунис 0:1
Голы: Мсакни, 47
Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Умар, 75), Саймон, Ихеаначо (Ивоби, 59), Авонийи (Олайинка, 60).
Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Ифа, Тальби, Хаддади, Схири, Лаидуни, Слиман, Рафья (Слити, 69), Мсакни, Жазири.
Предупреждения: Ихеаначо (20), Лаидуни (53).
Удаление: Ивоби (66).
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