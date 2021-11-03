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«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу

Нидерландская команда вышла из группы
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Фото - Аякс

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома уступила «Аяксу».

Спутало карты «шмелям» раннее удаление Хуммельса. Ройс, правда, сумел открыть счет с пенальти.

Однако, после перерыва гости взялись за свое, забив три мяча. Отличились Тадич, Аллер и Классен.

«Аякс» досрочно вышел из группы C, «Боруссия» и «Спортинг» разыграют вторую путевку.

Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур

«Боруссия» Дортмунд – «Аякс» 1:3

Голы: Ройс, 37 (пен.) – Тадич, 72, Аллер, 83, Классен, 90

«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76).

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Кудус, 67), Аллер, Антони.

Предупреждения: Кнауфф – Альварес

Удаление: Хуммельс

Сергей Стаднюк
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Аякс Боруссия Дортмунд

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