«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома уступила «Аяксу».
Спутало карты «шмелям» раннее удаление Хуммельса. Ройс, правда, сумел открыть счет с пенальти.
Однако, после перерыва гости взялись за свое, забив три мяча. Отличились Тадич, Аллер и Классен.
«Аякс» досрочно вышел из группы C, «Боруссия» и «Спортинг» разыграют вторую путевку.
Лига чемпионов. Групповой этап, четвертый тур
«Боруссия» Дортмунд – «Аякс» 1:3
Голы: Ройс, 37 (пен.) – Тадич, 72, Аллер, 83, Классен, 90
«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76).
«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Кудус, 67), Аллер, Антони.
Предупреждения: Кнауфф – Альварес
Удаление: Хуммельс
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