Удар по России, новый подвиг Вернидуба, «Рейнджерс» шокировал Дортмунд. Вечер Лиги Европы был горячим

А от вывески «Барселона» – «Наполи» ждали большего

Фото: Twitter Рейнджерс

Вот и вернулся второй главный европейский турнир – Лига Европы. По новым правилам UEFA, стадии 1/16 финала уже нет: вторые места групп ЛЕ и третьи места групп ЛЧ играют между собой в стыках, а победители этих пар идут сразу в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп ЛЕ («Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Спартак», «Црвена Звезда», «Вест Хэм» и «Байер»). Первые матчи стыков прошли достаточно результативно: в 8-ми матчах команды забили 29 мячей.

Исходя из того, что параллельно (в 19:45) проходил также матч «Барселоны» и «Наполи», встреча Дортмунда и Глазго не вызвала такого ажиотажа. А зря. «Боруссия» и «Рейнджерс» выдали, пожалуй, лучший матч еврокубкового вечера. «Шмели» показали, что без Холанда у команды дела плохи, а «Рейнджерс» воспользовался непривычной инертностью немецкой команды. Интересно, что в последних двух домашних матчах «Боруссия» пропустила 9 мячей (перед этим проиграл в Бундеслиге дома «Байеру» (2:5). Конечно, мы знаем, как «Боруссия» может включиться и уничтожить соперника, поэтому не стоит отдавать большое преимущество «Рейнджерс», но Дортмунд здорово загнал себя в угол перед матчем в Шотландии.

«Боруссия» (Д) – «Рейнджерс» 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Тавернье, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54, автогол

«Боруссия» (Д): Кобель, Аканджи (Шульц, 55), Хуммельс, Загаду, Геррейру, Витцель (Рейна, 46), Брандт (Мукоко, 46), Дауд, Беллингем, Ройс (Рейньер, 82), Мален (Тиггес, 68).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Джек (Камара, 86), Арфилд (Сэндс, 66), Ландстрем, Арибо (Рэмзи, 86), Морелос (Райт, 90), Кент.

Предупреждения: Загаду (73), Макгрегор (79).

Сказка Юрия Вернидуба в еврокубках продолжается. Интересно, что это был первый еврокубковый матч в карьере украинского наставника не осенью, а весной. «Шериф» явно проводит одну из лучших кампаний за всю свою историю и после шума в ЛЧ продолжает удивлять в Лиге Европы. На этот раз дома хлопнули «Брагу», которая хоть и доминировала весь матч, но ни разу пробить Атанасиадиса так и не смогла. У «Шерифа» есть большие шансы на попадание в лучших 16 команд Лиги Европы.

«Шериф» – «Брага» 2:0

Голы: Тилль, 43, пен, Траоре, 82

«Шериф»: Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль (Кожокарь, 90), Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78).

«Брага»: Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64).

Предупреждение: Петро (15).

«Барселона» и «Наполи», пожалуй, провели не тот матч, который от них ожидали. Все было слишком скучно. «Барселона» на правах хозяев атаковала и играла чуть лучше, а «Наполи» просто ждал контратак. Что ж, вывеска не особо оправдала себя. Посмотрим, что будет в Неаполе.

«Барселона» – «Наполи» 1:1

: Ферран Торрес, 59, пен – Зьелински, 29

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (Дест, 81), Пике, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Бускетс, 65), Нико Гонсалес (Гави, 65), Педри, Обамеянг (де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65), Ферран Торрес.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Малькюи, 84), Элмаз (Мариу Руй, 85), Инсинье (Унас, 72), Осимхен (Мертенс, 80).

Предупреждения: Замбо-Ангисса (39), Фабиан Руис (70), Мерет (90).

А вот и еще один провал россиян в Европе. «Зенит» ужасно начал матч против «Бетиса» (привет Ракицкому, который виноват в двух быстрых голах испанцев). Россияне нашли в себе силы отыграться еще в первом тайме, но «Бетис» затем снова вышел вперед. В целом, это была игра примерно равных соперников, но вот защита у «Зенита» была хуже. У «Бетиса» будет явное преимущество через неделю в домашних условиях, тем более питерцам придется бежать в атаку, а испанцы смогут играть в своем любимом стиле – на контратаках. Интересно, что после поражения питерского клуба и триумфа «Рейнджерс», Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов UEFA, пропустив вперед Шотландию.

«Зенит» – «Бетис» 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

«Бетис»: Руй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).

Предупреждения: Ракицкий (7), Тельо (75), Барриос (90).

Бодрой «Аталанте» матч против неуступчивых греков дался очень непросто: весь первый тайм бергамаски постоянно бились об защиту «Олимпиакоса», которая была выстроена очень грамотно. В перерыве даже казалось, что попахивает сенсацией, но команда Гасперини поднажала и забила дважды за пару минут, перевернув ход встречи. Дубль на счету защитника Джимсити. Руслан Малиновский провел на поле 66 минут, но особо ничем не запомнился.

«Аталанта» – «Олимпиакос» 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 – Соарес, 16

«Аталанта»: Муссо, Мэле (Хатебур, 87), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла, де Рон (Фройлер, 72), Малиновский (Михэилэ, 66), Пашалич, Пессина (Копмейнерс, 46), Муриэль (Бога, 46).

«Олимпиакос»: Вацлик, Лала, Папастатопулос, Манолас, Сиссе, Рябчук, Мвила (Бухалакис, 85), Камара, Масурас (Камара, 64), Соарес (Эль-Араби, 73), Оньекуру (Рони Лопеш, 85).

Предупреждения: Пашалич (33), Папастатопулос (53), Демирал (78), Пеццелла (90).

«Сосьедад» не блещет в последнее время, команда добилась лишь 1 победы за 5 матчей. И в игре с «Лейпцигом» полностью отдала инициативу сопернику. При этом всем, именно «Сосьедад» дважды открывал счет в матче – получалось это делать с помощью быстрых контратак. «Лейпциг» отыгрывался, но ни разу вперед так и не вышел. Огромные старания и доминирование «быков» (владение 64% против 36%, удары – 20 против 3) принесли лишь ничью.

«Лейпциг – «Реал Сосьедад» 2:2

Голы: Нкунку, 30, Фосберг, 82, пен – Ле Норман, 8, Ойарсабаль, 64, пен

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Адамс (Хенрихс, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Ольмо (Поульсен, 79), Нкунку (Собослаи, 80), Андре Силва.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 61), Рафинья (Пачеко, 78), Мерино (Ильярраменди, 90), Порту, Серлот, Ойарсабаль (Мартин, 90).

На «Драгау» встречались команды примерно одного уровня, что и доказала игра. Интересно, что чуть больше мячом владел «Лацио», но гораздо чаще по воротам били хозяева поля (21 против 6 по ударам). Римляне первыми вышли вперед, но счет для «Порту» спас резервный форвард – Тони Мартинес, который лишь трижды в сезоне выходил в старте команды. Возможно, такая игра против «Лацио» станет для него толчком?

«Порту – «Лацио» 2:1

Голы: Тони Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Урибе, Груйич (Галено, 46), Жоау Мариу (Бруну Кошта, 88), Фабиу Виейра (Витинья, 46), Тони Мартинес (Эванилсон, 69), Пепе (Эуштакиу, 88).

«Лацио»: Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 72), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 84), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Моро, 84), Педро (Жоване Кабрал, 84), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Груйич (4), Милинкович-Савич (39), Фабиу Виейра (45), Галено (72), Эванилсон (73), Дзакканьи (77).

«Севилья» и «Динамо» выдали типичный матч фаворита и аутсайдера. Команда Лопетеги победила достаточно прогнозировано, а ход встречи был спокойным и логичным даже несмотря на то, что Загреб сумел сравнять счет в концовке первого тайма. Ведь равным счет держался всего 3 минуты. В этой паре судя по игре двух команд ничего сверхъестественного не предрекается. Исходя также и из любовных отношений «Севильи» и Лиги Европы. Они неразлучны, шансов у хорватской команды очень мало. Отметим также первый мяч арендованного у МЮ Марсьяля за андалусийский клуб.

«Севилья» – «Динамо» Загреб 3:1

Голы: Ракитич, 13, пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45 – Оршич, 41

«Севилья»: Буну, Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес, Окампос (Навас, 84), Марсьяль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).

«Динамо» Загреб: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич, Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк, Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).

Предупреждения: Ливакович (12), Петкович (53), Акунья (53), Ристовски (76).

Ответные матчи пройдут 24-го февраля, через неделю. На кого ставите?