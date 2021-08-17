Вопрос решен. Футболист «Динамо» перейдет в чемпионат Хорватии
«Удинезе» продолжает следить за ситуацией с Супрягой
В клубе не отказываются от трансфера украинца
Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо Киев
По информации итальянского портала Tuttoudinese.it, украинский форвард Владислав Супряга продолжает оставаться в сфере интересов «Удинесе».
Менеджмент «Удинезе» сейчас наблюдает за переговорами «Динамо» и «Сампдории».
Напомним, ранее были приостановлены переговоры между «Динамо» и «Сампдорией».
По словам президента «Сампдории», к трансферу Супряги вернутся, ели «Динамо» снизит стоимость украинца.
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