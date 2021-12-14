Ждем протестов от «Реала» и «Барселоны»? Ла Лига продала телевизионные права за 5 миллиардов евро
«Удивительно и прискорбно». Директор «Реала» раскритиковал жеребьевку ЛЧ
Вместо «Бенфики» мадридцы получили ПСЖ
14 декабря 09:02
Эмилио Бутрагеньо / фото - Marca
Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал для Marca скандальную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов:
«Это было удивительно и прискорбно, очень трудно понять такое, учитывая миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.
Мы с энтузиазмом ждем противостояния с ПСЖ, понимаем, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Также мы осознаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал».
Изначально, мадридцы получили в соперники лиссабонскую «Бенфику», но после повторной жеребьевки соперниками оказался ПСЖ.
В стане «сливочных» не очень довольны этим, так как ошибки UEFA при жеребьевке никак не влияли на формирование пары с «Бенфикой».
Экс-капитан «бланкос» Серхио Рамос отреагировал на попадание на свой бывший клуб в плей-офф ЛЧ.
Комментарии 0