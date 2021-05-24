Уедет за деньгами? Каштру может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Экс-тренер «Шахтера» может сменить соотечественника

Луиш Каштру / Фото: shakhtar.com

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру может продолжить свою карьеру в Азии.



Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter, в услугах португальца заинтересован представитель Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Коллектив, который возглавляет соотечественник Каштру и экс-наставник «Карпат» Жозе Мораиш, за тур до финиша оформил стал чемпионом Саудовской Аравии.

Отметим, что к Луишу проявляет интерес и катарская команда.