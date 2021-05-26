UEFA будет платить клубам больше

Организация увеличит призовой фонд Лиги Чемпионов

Мяч Лиги Чемпионов / фото - gettyimages

UEFA увеличит выплаты участникам Лиги Чемпионов 2021/2022, сообщает французское издание L’Equipe.

Общая сумма призовых составит 2,032 миллиарда евро. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит 15,64 млн евро, что на 390 тыс. евро больше, чем в нынешнем сезоне.

Каждая победа на групповом этапе принесет командам дополнительные 2,8 миллионов евро, а ничья пополнит клубную казну на 930 тыс.

Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет 9,6 млн., в четвертьфинал - 10,6 млн., в полуфинал - 12,5 млн., а в финал - 15,5 млн.

Победитель Лиги Чемпионов получит 20 миллионов евро, что на 1 миллион больше, чем в нынешнем сезоне.

Такими изменениями в организации хотят немного помочь клубам в кризисное время.

Напомним, UEFA возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».