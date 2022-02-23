UEFA до последнего будет искать возможность для проведения финала ЛЧ в России – журналист

Игорь Линник / Фото: Динамомания

Украинский журналист Игорь Линник высказался о ситуации с возможным переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон.

Глава UEFA Чеферин выдвигался на нынешний пост от восточно-европейских федераций, которые также пребывают в особых отношениях с «Газпромом».

Но состоится ли финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Тут могут быть варианты.

Судя по настрою правительства Великобритании, РФ может получить от него такой статус, который не позволит каким-либо представителям этой страны принимать участие в соревнованиях на территории РФ. Словом, может возникнуть ситуация, при которой финалисты ЛЧ могут просто не прибыть к месту проведения решающего матча. И вот это обстоятельство UEFA с Чеферином уже проигнорировать не смогут».