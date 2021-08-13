UEFA хочет ввести налог на роскошь и потолок зарплат вместо финансового fair play

Предложение опубликуют уже в сентябре

Фото: UEFA

UEFA может отменить правило финансового fair play. Вместо него организация предложит ввести налог на роскошь и потолок зарплат для клубов, сообщает The Times.

Отмечается, что система будет похожа на то, что существует в НБА. Клубы, которые играют в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общего объема полученных средств.

Также клубы, показатели которых не будут соответствовать данному лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен ими на 20% и менее, клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Если потолок будет превышен более чем на 20%, придется выплатить в полтора-два раза больше суммы перерасхода.

Те команды, которые постоянно будут становиться плательщиками налога на роскошь, могут быть в дальнейшем подвергнуты более серьезным санкциям, включая рассмотрение из дисквалификации.

Ожидается, что UEFA предложит новую систему уже на заседании в сентябре.

Ранее в UEFA заявили, что правило финансового fair play будет обновлено.