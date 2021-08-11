Яремчук: «Сейчас сложное время, поскольку я не прошел предсезонную подготовку»
UEFA лишил Яремчука гола в дебютном матче против российского клуба
Украинец мог похвастаться забитым мячом в первом же матче
08:40
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
В ответной игре квалификационного этапа Лиги чемпионов «Бенфика» уверенно расправилась с московским «Спартаком» (2:0).
В составе «орлов» наконец-то дебютировал украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард вышел на замену во втором тайме и помог команде закрепить свое преимущество.
На 92 минуте матча украинец с помощью двух рикошетов занес мяч в ворота российского клуба.
Изначально, на официальном сайте UEFA этот гол записали именно на Яремчука. Но не прошло и 10 минут, как организация забрала у нападающего дебютный мяч и переписала его на автогол защитника гостей Самуэля Жиго.
Напомним, Яремчук уже прокомментировал свой первый матч в футболке «орлов».
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