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UEFA лишил Яремчука гола в дебютном матче против российского клуба

Украинец мог похвастаться забитым мячом в первом же матче
Футбол Украинские легионеры
08:40
UEFA лишил Яремчука гола в дебютном матче против российского клуба
Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В ответной игре квалификационного этапа Лиги чемпионов «Бенфика» уверенно расправилась с московским «Спартаком» (2:0).

В составе «орлов» наконец-то дебютировал украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард вышел на замену во втором тайме и помог команде закрепить свое преимущество.

На 92 минуте матча украинец с помощью двух рикошетов занес мяч в ворота российского клуба.

Изначально, на официальном сайте UEFA этот гол записали именно на Яремчука. Но не прошло и 10 минут, как организация забрала у нападающего дебютный мяч и переписала его на автогол защитника гостей Самуэля Жиго.

Напомним, Яремчук уже прокомментировал свой первый матч в футболке «орлов».

Павел Харченко
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Роман Яремчук Бенфика

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