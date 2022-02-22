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UEFA – мафия? Матч «Динамо» и «Спортинга» в юношеской ЛЧ могут отменить

Португальский клуб обеспокоен ситуацией в Украине
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:29
UEFA – мафия? Матч «Динамо» и «Спортинга» в юношеской ЛЧ могут отменить
Фото: Twitter

Матч 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов «Динамо» U-19 – «Спортинг» U-19 может не состояться, сообщает португальское издание Record.

По информации источника, португальская сторона обеспокоена ситуацией в Украине из-за очередного акта агрессии России.

«Спортинг» призывает UEFA перенести матч на другую дату, либо в другое место. Рассматривается даже вариант отмены игры.

Матч должен состояться 2-го марта в Киеве.

Ранее стало известно, что «Динамо» уже продает билеты на матч со «Спортингом».

Петр Приходько
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