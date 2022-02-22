Тренер «Динамо» U-19 заявил, что команда уже знает, во что играет «Спортинг»
UEFA – мафия? Матч «Динамо» и «Спортинга» в юношеской ЛЧ могут отменить
Португальский клуб обеспокоен ситуацией в Украине
20:29
Фото: Twitter
Матч 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов «Динамо» U-19 – «Спортинг» U-19 может не состояться, сообщает португальское издание Record.
По информации источника, португальская сторона обеспокоена ситуацией в Украине из-за очередного акта агрессии России.
«Спортинг» призывает UEFA перенести матч на другую дату, либо в другое место. Рассматривается даже вариант отмены игры.
Матч должен состояться 2-го марта в Киеве.
Ранее стало известно, что «Динамо» уже продает билеты на матч со «Спортингом».