Перед решающим матчем Лиги конференций COVID-19 лишил «Тоттенхэм» шестерых игроков
UEFA: Матч «Тоттенхэма» в Лиге конференций не состоится 9 декабря
Встреча с «Ренном» отменена из-за вспышки коронавируса в рядах «шпор»
13:50
Фото - Тоттенхэм Хотспур
Матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций «Тоттенхэм» – «Ренн» не состоится 9 декабря. Об этом L’Equipe сообщили в UEFA.
Представитель Европейского футбольного союза подтвердили, что поединок не будет проведен вечером четверга. Дополнительную информацию пообещали предоставить позже.
Накануне пресс-служба «шпор» сообщила, что матч не состоится. В качестве причины названа вспышка коронавируса.
Ранее сообщалось о шести случаях заражения в команде.
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