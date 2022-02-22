Россия опустилась в таблице коэффициентов UEFA, теперь Украина поджимает
UEFA может лишить Россию права на проведение финала Лиги чемпионов
Сейчас в организации следят за ситуацией в Украине
09:48
Британских издания Mirror и Daily Star сообщили, что UEFA может лишить Санкт-Петербург (Россия) права на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022 гг.
Финал запланировано провести 28 мая на «Газпром-Арене».
Заменить Санкт-Петербург может «Уэмбли» в Лондоне.
По информации источников, UEFA внимательно следит за ситуацией в Украине, куда свою интервенцию совершила Россия.
Отметим, что финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 гг. из-за коронавируса перенесли из Стамбула в Порту за три недели до проведения матча.Напомним, ранее легенда грузинского футбола Каха Каладзе поддержал Украину после признания Россией незаконных формирований «ЛНР» и «ДНР».
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