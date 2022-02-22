Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:25
ЙОЙ
10:50
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

UEFA может лишить Россию права на проведение финала Лиги чемпионов

Сейчас в организации следят за ситуацией в Украине
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:48
UEFA может лишить Россию права на проведение финала Лиги чемпионов

Британских издания Mirror и Daily Star сообщили, что UEFA может лишить Санкт-Петербург (Россия) права на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022 гг.

Финал запланировано провести 28 мая на «Газпром-Арене».

Заменить Санкт-Петербург может «Уэмбли» в Лондоне.

По информации источников, UEFA внимательно следит за ситуацией в Украине, куда свою интервенцию совершила Россия.

Отметим, что финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 гг. из-за коронавируса перенесли из Стамбула в Порту за три недели до проведения матча.

Напомним, ранее легенда грузинского футбола Каха Каладзе поддержал Украину после признания Россией незаконных формирований «ЛНР» и «ДНР».
Источник: footboom.com Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Обнародована команда недели Лиги чемпионов. В ней – 5 футболистов «Манчестер Сити»
Обнародована команда недели Лиги чемпионов. В ней – 5 футболистов «Манчестер Сити»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 февраля 15:39
Президент UEFA: «Проведение ЧМ раз в два года уничтожит футбол»
Президент UEFA: «Проведение ЧМ раз в два года уничтожит футбол»
Футбол В Европе
06 февраля 16:31

Новости: Футбол

«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир
«Катастрофа». Экс-защитник сборной Украины вспомнил свой опыт участия в плей-офф за выход на международный турнир
Сборная Украины
11:27
Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Украинская Премьер-лига
11:05
Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»
Прогноз Действующий победитель начинает свой путь в плей-офф. Прогноз на матч «Челси» – «Лилль»
Прогнозы
11:00
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
«Динамо» внесло в заявку на сезон Дубинчака
Украинская Премьер-лига
10:59
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Известно, где «Динамо» проведет все домашние матчи второй половины сезона в УПЛ
Украинская Премьер-лига
10:38
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
10:32
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
10:30
Первый украинец, забивший 100 мячей, назвал сильные стороны Довбыка
Первый украинец, забивший 100 мячей, назвал сильные стороны Довбыка
Украинская Премьер-лига
10:29
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Челси» – «Лилль». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
10:20
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости