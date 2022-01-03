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UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»

Львовян считают правопреемником прошлой команды
Футбол Первая лига
20:54
UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»
Фото: ФК Карпаты

«Карпаты» могут получить трансферный бан.

UEFA рассмотрит деятельность львовского клуба за последние годы. Их считают правопреемником команды, выступавшей в прошлом сезоне во Второй лиге.

Впрочем, в самом клубе с оптимизмом смотрят в будущее и готовы доказать, что это совершенно новый клуб, который не причастен к предыдущему. Львовяне надеются, что в переписке между UEFA и УАФ санкции против них вводить не будут.

На данный момент «Карапты» лидируют в своей группе Второй лиги.

Сообщалось, что трансферный бан может получить «Десна».

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Карпаты UEFA

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