UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»

Львовян считают правопреемником прошлой команды

Фото: ФК Карпаты

«Карпаты» могут получить трансферный бан.

UEFA рассмотрит деятельность львовского клуба за последние годы. Их считают правопреемником команды, выступавшей в прошлом сезоне во Второй лиге.

Впрочем, в самом клубе с оптимизмом смотрят в будущее и готовы доказать, что это совершенно новый клуб, который не причастен к предыдущему. Львовяне надеются, что в переписке между UEFA и УАФ санкции против них вводить не будут.

На данный момент «Карапты» лидируют в своей группе Второй лиги.

Сообщалось, что трансферный бан может получить «Десна».