В «Карпатах» опровергли переход Хачериди
UEFA может наложить трансферный бан на «Карпаты»
Львовян считают правопреемником прошлой команды
20:54
Фото: ФК Карпаты
«Карпаты» могут получить трансферный бан.
UEFA рассмотрит деятельность львовского клуба за последние годы. Их считают правопреемником команды, выступавшей в прошлом сезоне во Второй лиге.
Впрочем, в самом клубе с оптимизмом смотрят в будущее и готовы доказать, что это совершенно новый клуб, который не причастен к предыдущему. Львовяне надеются, что в переписке между UEFA и УАФ санкции против них вводить не будут.
На данный момент «Карапты» лидируют в своей группе Второй лиги.
Сообщалось, что трансферный бан может получить «Десна».
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