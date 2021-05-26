UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании комитета

Лига чемпионов / фото - Getty Images

UEFA может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на свои источники.

По информации, вопрос рассмотрят на ближайшем заседании комитета UEFA по клубным соревнованиям, который состоится уже в пятницу, 28-го мая.

Этому правилу уже больше 56 лет. Оно помогает определить победителя при равном счете по итогу двух матчей. По правилу, в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

Напомним, UEFA оштрафовал Ибрагимовича.