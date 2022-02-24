Василий Кравец: «путин, умри, гнида»
UEFA: «Мы готовы протянуть руку украинскому народу»
Организация осудила агрессию России
Фото: UEFA
UEFA на своем официальном сайте осудил агрессию России против Украины.
«UEFA разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину.
Как руководящий орган европейского футбола, UEFA неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.
Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом UEFA и объявлены завтра».
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов у Санкт-Петербурга точно отберут.
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