UEFA: «Мы готовы протянуть руку украинскому народу»

Фото: UEFA

UEFA на своем официальном сайте осудил агрессию России против Украины.

Как руководящий орган европейского футбола, UEFA неустанно работает над развитием и продвижением футбола в соответствии с общими европейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии. Мы по-прежнему полны решимости проявить солидарность с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку помощи украинскому народу.

Мы рассматриваем эту ситуацию со всей серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом UEFA и объявлены завтра».