В полуфиналах еврокубков больше всего представителей из АПЛ
UEFA начал продажу билетов на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Заявки на тикеты принимают до 28 апреля
12:30
Финал Лиги чемпионов все ближе и ближе / Фото: TwitterUEFA на официальном своем портале открыл продажу билетов на финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Заявки на приобретение тикетов на оба финала будут приниматься до 15:00 28 апреля.
Стоимость билетов на решающий матч Лиги чемпионов, который состоится в Париже, стартует от 70 евро (есть пропуска за 180, 490 и 690 евро). Один человек может приобрести не больше двух билетов.
Билеты на Лигу Европы дешевле – 40, 65, 100 и 150 евро соответственно.Билеты не продаются в порядке живой очереди. Все корректные заявки, поданные в срок, на равных правах примут участие в жеребьевке.
Пропуска на финал Лиги конференций, который будет сыгран в Тиране, начнут продавать в начале мая.
Напомним, финал Лиги чемпионов 2021/22 состоится 28 мая на «Стад де Франс».
Комментарии 0