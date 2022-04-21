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UEFA начал продажу билетов на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Заявки на тикеты принимают до 28 апреля
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:30
UEFA начал продажу билетов на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Финал Лиги чемпионов все ближе и ближе / Фото: Twitter
UEFA на официальном своем портале открыл продажу билетов на финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Заявки на приобретение тикетов на оба финала будут приниматься до 15:00 28 апреля.

Стоимость билетов на решающий матч Лиги чемпионов, который состоится в Париже, стартует от 70 евро (есть пропуска за 180, 490 и 690 евро). Один человек может приобрести не больше двух билетов. 

Билеты на Лигу Европы дешевле – 40, 65, 100 и 150 евро соответственно. 

Билеты не продаются в порядке живой очереди. Все корректные заявки, поданные в срок, на равных правах примут участие в жеребьевке.

Пропуска на финал Лиги конференций, который будет сыгран в Тиране, начнут продавать в начале мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2021/22 состоится 28 мая на «Стад де Франс».

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