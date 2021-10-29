Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»
UEFA наказал немецкий клуб за оскорбительные кричалки фанатов
Команда лишится части поддержки на следующий домашний матч
29 октября 18:02
Фото - Унион Берлин
Берлинский «Унион» разгромил «Маккаби» из Хайфы в матче группового этапа Лиги конференций (3:0). Однако клуб подвели собственные фанаты.
Во время игры фанаты немецкой команды допускали кричалки с антисемитским подтекстом по отношению к гостям. За данные действия болельщиков в отношении клуба были применены санкции, сообщает пресс-служба UEFA.
На следующий домашний матч фанатский сектор будет закрыт. На нем будет размещен баннер «No to racism».
Ранее защитник «Зари» признался, что был шокирован разгромом «Ромы» «Буде-Глимтом».
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