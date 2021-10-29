UEFA наказал немецкий клуб за оскорбительные кричалки фанатов

Команда лишится части поддержки на следующий домашний матч

Фото - Унион Берлин

Берлинский «Унион» разгромил «Маккаби» из Хайфы в матче группового этапа Лиги конференций (3:0). Однако клуб подвели собственные фанаты.

Во время игры фанаты немецкой команды допускали кричалки с антисемитским подтекстом по отношению к гостям. За данные действия болельщиков в отношении клуба были применены санкции, сообщает пресс-служба UEFA.

На следующий домашний матч фанатский сектор будет закрыт. На нем будет размещен баннер «No to racism».

Ранее защитник «Зари» признался, что был шокирован разгромом «Ромы» «Буде-Глимтом».