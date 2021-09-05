UEFA назначил арбитров на матч Чехия – Украина

Матч пройдет 8 сентября

Фото: UEFA

UFEA назначил арбитров на товарищеский матч Чехия – Украина.

Главным арбитром будет Филип Глова из Словакии. Помогать ему будут соотечественники – Петер Беднар и Эрик Вайсс. Четвертый рефери – Ондржей Берка.

Этот матч будет контрольным для «сине-желтых». Игра состоится 8 сентября.

Также в сборную были вызваны три новых футболиста на игру с Чехией.

Накануне, Украина сыграла вничью с Францией (1:1).