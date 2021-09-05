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UEFA назначил арбитров на матч Чехия – Украина
Матч пройдет 8 сентября
5 сентября 14:22
Фото: UEFA
UFEA назначил арбитров на товарищеский матч Чехия – Украина.
Главным арбитром будет Филип Глова из Словакии. Помогать ему будут соотечественники – Петер Беднар и Эрик Вайсс. Четвертый рефери – Ондржей Берка.
Этот матч будет контрольным для «сине-желтых». Игра состоится 8 сентября.
Также в сборную были вызваны три новых футболиста на игру с Чехией.
Накануне, Украина сыграла вничью с Францией (1:1).
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