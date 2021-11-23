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UEFA назначил румынских арбитров на матч «Зари» с «Ромой»
Встреча состоится 25 ноября
13:36
Фото: UEFA
UEFA назначил судей на матч 5 тура Лиги конференций «Рома» – «Заря».
Главным арбитром будет румын Иштван Ковач. Ему будут помогать соотечественники Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Четвертый рефери – Андрей Кивулете.
Примечательно, что Ковач уже работал на матче «Зари» в этом сезоне. Он судил ответную игру квалификации Лиги Европы против «Рапида» (2:3).
Матч «Рома» – «Заря» состоится 25 ноября.
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