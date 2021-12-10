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UEFA назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Среди них – Мбаппе и Гризманн
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:02
UEFA назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

UEFA на своем официальном сайте назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Это форвард ПСЖ Килиан Мбаппе – дубль и ассист в матче с «Брюгге» (4:1); нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн – гол и ассист в матче с «Порту» (3:1); полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума – дубль в матче с «Аталантой» (3:2); хавбек «Лилля» Жонатан Иконе – два ассиста в матче с «Вольфсбургом (3:1).

На сайте организации уже идет голосование.

Напомним, вчера стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Петр Приходько
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Килиан Мбаппе Антуан Гризманн

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