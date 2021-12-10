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UEFA назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Среди них – Мбаппе и Гризманн
09:02
Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images
UEFA на своем официальном сайте назвал четверых претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Это форвард ПСЖ Килиан Мбаппе – дубль и ассист в матче с «Брюгге» (4:1); нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн – гол и ассист в матче с «Порту» (3:1); полузащитник «Вильярреала» Арно Данджума – дубль в матче с «Аталантой» (3:2); хавбек «Лилля» Жонатан Иконе – два ассиста в матче с «Вольфсбургом (3:1).
На сайте организации уже идет голосование.
Напомним, вчера стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.
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