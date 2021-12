UEFA назвал лучшего футболиста и автора самого красивого гола тура в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Завершился 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшим футболистом на неделе был признан нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который в матче против «Брюгге» Соболя оформил дубль и сделал ассист.

Француз обошел в голосовании форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, вингера «Лилля» Жонатана Иконе и хавбека «Вильярреала» Арно Данжуму.

