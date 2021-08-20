UEFA назвал претендентов на лучшего тренера сезона
UEFA определился с претендентами на главные награды за прошедший европейский сезон, сообщает официальный сайт организации.
На титул лучшего тренера претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Томас Тухель («Челси») и Роберто Манчини (сборная Италии).
Первый взял с МС титул чемпиона Англии, но проиграл своему немецкому визави из «Челси» в финале Лиги чемпионов. Манчини же получил номинацию за победу с итальянской национальной командой на Евро-2020.
Также в UEFA назвали трех претендентов на звание лучшего игрока сезона. Ими стали Жоржиньо, Канте (оба – «Челси) и Кевин Де Брюйне. Фаворитом в этой номинации считается Жоржиньо, ведь за один сезон он выиграл и Лигу чемпионов и Чемпионат Европы.
Криштиану Роналду и Лионель Месси второй год подряд не попали в финальную тройку.
Церемония награждения состоится 26 августа в Стамбуле – тогда же пройдет и жеребьевка группового этапа ЛЧ.
Напомним, UEFA может отменить правило финансового fair play.
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