UEFA назвал претендентов на лучшего тренера сезона

Имена победителей объявят на официальной церемонии в Стамбуле

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UEFA определился с претендентами на главные награды за прошедший европейский сезон, сообщает официальный сайт организации.

На титул лучшего тренера претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Томас Тухель («Челси») и Роберто Манчини (сборная Италии).

Первый взял с МС титул чемпиона Англии, но проиграл своему немецкому визави из «Челси» в финале Лиги чемпионов. Манчини же получил номинацию за победу с итальянской национальной командой на Евро-2020.

Также в UEFA назвали трех претендентов на звание лучшего игрока сезона. Ими стали Жоржиньо, Канте (оба – «Челси) и Кевин Де Брюйне. Фаворитом в этой номинации считается Жоржиньо, ведь за один сезон он выиграл и Лигу чемпионов и Чемпионат Европы.

Криштиану Роналду и Лионель Месси второй год подряд не попали в финальную тройку.

Церемония награждения состоится 26 августа в Стамбуле – тогда же пройдет и жеребьевка группового этапа ЛЧ.

Напомним, UEFA может отменить правило финансового fair play.