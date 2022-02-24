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UEFA обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за вторжения в Украину

Владимир путин отдал преступный приказ наступать на нашу страну
Футбол В Европе
18:04
UEFA обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за вторжения в Украину
Фото: UEFA

UEFA обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за военной атаки России на Украину, об этом сообщает ESPN.

Этот же источник сообщает, что у России точно отберут право проводить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022-м году.

Отметим, что в еврокубках в нынешнем сезоне остались «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы.

Ранее многие украинские футболисты пожелали смерти президенту россии Владимиру путину.

Петр Приходько
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