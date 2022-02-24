UEFA соберет внеочередное заседание Исполнительного комитета 25 февраля
UEFA обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за вторжения в Украину
Владимир путин отдал преступный приказ наступать на нашу страну
Фото: UEFA
UEFA обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за военной атаки России на Украину, об этом сообщает ESPN.
Этот же источник сообщает, что у России точно отберут право проводить финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2022-м году.
Отметим, что в еврокубках в нынешнем сезоне остались «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы.
Ранее многие украинские футболисты пожелали смерти президенту россии Владимиру путину.