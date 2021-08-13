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UEFA объявил претендентов на звания лучших игроков Лиги чемпионов
В списке почти только футболисты «Челси» и «Манчестер Сити»
13:59
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
UEFA объявил претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов на каждой позиции по итогам сезона-2020/21.
На победу на каждой позиции претендуют по три футболиста:
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), НГоло Канте («Челси»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Напомним, уже стартовал новый сезон Лиги чемпионов: впереди раунд плей-офф.