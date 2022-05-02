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UEFA оголосив про санкції щодо російських клубів та збірних

Наступного сезону російські вболівальники не побачать міжнародних матчів
Футбол В Европе
20:34
UEFA оголосив про санкції щодо російських клубів та збірних

UEFA офіційно оголосив про санкції стосовно російських клубів та збірних на сезон 2022/2023.

російським клубам заборонена участь у єврокубках на наступний сезон. При цьому, росія отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів – найменший показник країни за останні 5 сезонів.

Чоловіча збірна росії не гратиме в групі 2 другого дивізіону Ліги нації і вилетить до третього дивізіону, де буде найнижчою сіяною.

Також будуть анульовані результати збірної росії U-21 у групі відбору до молодіжного чемпіонату Європи.

При цьому, на наступний сезон будуть відсторонені жіноча збірна росії з футболу, та збірні і клуби з футболу.

Останнім ударом по російському футболу стало анулювання заявки на проведення чемпіонатів Європи з футболу у 2028-му та 2032-му роках.
Карен Агабекян
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