UEFA допустил «Зарю» к Лиге Европы
UEFA опубликовала список самых быстрых игроков текущего Евро-2020
Список возглавляет защитник сборной Италии
Леонардо Спинаццола / фото - Getty Images
Пресс-служба UEFA в своем Twitter опубликовала список пяти самых быстрых футболистов текущего чемпионата Европы.
Рейтинг возглавил 28-летний крайний защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, развивший скорость 33,8 км/ч. За ним следует полузащитник Уэльса Даниэль Джеймс (33,5 км/ч), а замыкает тройку форвард англичан Рахим Стерлинг (33,1 км/ч).
В пятерку лучших также вошли футболист сборной Швейцарии Брил Эмболо (32,8 км/ч) и еще один представитель итальянцев – Джованни Ди Лоренцо (32,6 км/ч).
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