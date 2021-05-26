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UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность
Швед является совладельцем одной из букмекерских контор
19:58
Златан Ибрагимович / фото - Getty Images
Дисциплинарный комитет UEFA оштрафовал Златана Ибрагимовича на 50 тысяч евро. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Причина штрафа – нарушение дисциплинарных правил. Ранее стало известно, что Златан является совладельцем одной из букмекерских контор, а правила UEFA не допускают наличия финансового интереса футболистов в букмекерских конторах.
Помимо штрафа, UEFA запретил Ибрагимовичу сотрудничество с букмекером.
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