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UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность

Швед является совладельцем одной из букмекерских контор
Футбол Серия А (Италия)
19:58
UEFA оштрафовал Ибрагимовича за букмекерскую деятельность
Златан Ибрагимович / фото - Getty Images

Дисциплинарный комитет UEFA оштрафовал Златана Ибрагимовича на 50 тысяч евро. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причина штрафа – нарушение дисциплинарных правил. Ранее стало известно, что Златан является совладельцем одной из букмекерских контор, а правила UEFA не допускают наличия финансового интереса футболистов в букмекерских конторах.

Помимо штрафа, UEFA запретил Ибрагимовичу сотрудничество с букмекером.

Напомним, Ибрагимович успеет восстановиться к Евро-2020.

Михаил Рыбак
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Теги

UEFA Златан Ибрагимович Милан

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