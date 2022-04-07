UEFA отказался прекратить транслировать футбол в россии

Чеферин потакает агрессору

Александер Чеферин / Фото: UEFA

Президент UEFA Александер Чеферин сообщил, что в россии не будет запрещен показ матчей под эгидой организации. Об этом сообщает As.

По информации источника, футбольный чиновник сообщил, что этот вопрос пока не будет рассматриваться, но «все может измениться в любую минуту». UEFA следит за ситуацией.



Ранее стало известно, что UEFA разорвал контракт с «Газпромом» и запретил российским клубам и сборной принимать участие в матчах под эгидой организации.

Тем не менее, FIFA не рассматривал возможность исключения россии из организации.