Гераскевич – о призыве «Нет войне» на Олимпиаде: «Я не ожидал, что россия может напасть – это же Европа 21 века»
UEFA отказался прекратить транслировать футбол в россии
Чеферин потакает агрессору
Александер Чеферин / Фото: UEFA
Президент UEFA Александер Чеферин сообщил, что в россии не будет запрещен показ матчей под эгидой организации. Об этом сообщает As.
По информации источника, футбольный чиновник сообщил, что этот вопрос пока не будет рассматриваться, но «все может измениться в любую минуту». UEFA следит за ситуацией.
Ранее стало известно, что UEFA разорвал контракт с «Газпромом» и запретил российским клубам и сборной принимать участие в матчах под эгидой организации.
Тем не менее, FIFA не рассматривал возможность исключения россии из организации.