UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках

Справедливость восторжествовала?

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UEFA сообщил об отмене правила выездного гола в еврокубках на своем официальном сайте.

Уже со следующего сезона-21/22 в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации, правило не будет действовать.

Выездной гол при равенстве в счете по итогу двух матчей давал преимущество команде, которая забила в гостях больше голов и признавала эту команду победителем.

Главной претензией к этому правилу – было его наличие даже в дополнительном времени матча.

Когда команды играли ничью, забив одинаковое количество выездных голов в двух матчах, и выходили играть на дополнительные таймы, то у гостевой команды было огромное преимущество, ведь один забитый мяч фактически гарантировал проход дальше.

Ранее UEFA собирался убрать выездной гол только в дополнительном времени, но теперь организация решилась на полную ликвидацию этого правила.